Kocaeli’de feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var





İtfaiye ekipleri TIR'ın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.'yü bulunduğu yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahalede bulundu.