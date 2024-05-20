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Kocaeli'de feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kocaeli’de feci kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobilin, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan TIR'la çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Alsancak Caddesi, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde meydana geldi.



İzmit ilçesi yönüne gitmekte olan Bora K. yönetimindeki 34 KY 0541 plakalı otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kullandığı 55 AKT 081 plakalı TIR ile çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, TIR'ın sürücü kabini yerinden koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri TIR'ın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.'yü bulunduğu yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahalede bulundu.



Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Alsancak Caddesi, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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