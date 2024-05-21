21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
Hapis cezası bulunan 24 şahıs yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri 13-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarında hapis cezası bulunan 24 şahsı yakaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör