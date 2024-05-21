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İstanbul'da kadın işletmeciye “dayı” kurşunu kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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İstanbul’da kadın işletmeciye “dayı” kurşunu kamerada

Beyoğlu Karaköy’de kadın bir işletmeci, balık restoranında oturduğu esnada kapüşonlu bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri onlarca saatlik görüntü izleyerek tespit ettiği saldırganı otelde yakaladı. “Dayı” lakaplı kişiden talimat alarak 10 bin lira karşılığında saldırıda bulunduğunu itiraf eden ve 58 suç kaydı olan 18 yaşındaki tetikçi, tutuklandı.

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