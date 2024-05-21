21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Denizli'de 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
Denizli’de 2 bin 100 yıl sonra güneşi gördü

Denizli’de kazı çalışmaları süren Loadikya Antik Kenti’nde Yunan mitolojisinde temizlik ve sağlık tanrıçası Hygieia’nın başı 2 bin 100 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör