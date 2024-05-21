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Kerpiç evde çıkan yangın 2 kişiyi hastanelik etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Kerpiç evde çıkan yangın 2 kişiyi hastanelik etti

Malatya’nın Hekimhan’ın ilçesinde iki katlı kerpiç evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 2 kişi dumandan etkilendi.

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