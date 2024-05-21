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Bursa'da "yok artık" dedirten olay! Ev sahibi ile tartışan kiracı binayı havaya uçurdu | Ortalık savaş alanı...

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Bursa’da yok artık dedirten olay! Ev sahibi ile tartışan kiracı binayı havaya uçurdu | Ortalık savaş alanı...

"Yok artık" dedirten olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile tartışan kiracı Atakan Aksu (40), dairenin doğal gaz vanasını açtı. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Ortalık savaş alanına dönerken ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pes dedirten olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı.



Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.



Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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