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Gramı tam 5 bin 169 dolar! Altının değerini defalarca katladı! Görenler şoke oldu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Gramı tam 5 bin 169 dolar! Altının değerini defalarca katladı! Görenler şoke oldu...

Soyunun 1920'li yıllarda tükendiği bilinen Yeni Zelanda Huia kuşuna ait bir tüy 28 bin 365 ABD dolarına satıldı. Bu açık artmada satılan dünyanın en pahalı tüyü olurken değeri altını aştı. İşte detaylar...

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