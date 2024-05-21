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Amasya'da feci kaza! Yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Amasya’da feci kaza! Yaralılar var

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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