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Erzurum'un yaylalarında bahar esintisi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Erzurum’un yaylalarında bahar esintisi

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü yaylaları buram buram çiçek kokusu ve doğal gölleriyle insanlara baharın güzelliklerini sunuyor.

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