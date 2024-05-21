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Antalya'da polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Antalya’da polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar: 3 yaralı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde polisin dur uyarına uymayan otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

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