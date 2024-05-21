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Durdurulan minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Durdurulan minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı!

Son dakika haberine göre Aydın’ın Germencik ilçesinde durdurulan bir minibüs içerisindeki 16 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

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