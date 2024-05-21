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Antalya'da bıçaklı tehdidin sonu, sandalye ve sopalı meydan dayağı oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Antalya’da bıçaklı tehdidin sonu, sandalye ve sopalı meydan dayağı oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, bıçakla saldırdığı kişilerden sandalye ve sopalarla meydana dayağı yedi. Şahsın dayak yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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