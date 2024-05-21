21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Motosiklet ile otomobil çarpıştı!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024
ABONE OL
Motosiklet ile otomobil çarpıştı!

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör