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Bingöl'de aranan kişinin cesedi dere kenarında bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.05.2024
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Bingöl’de aranan kişinin cesedi dere kenarında bulundu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere kenarında bulundu. A.B'nin cesedi otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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