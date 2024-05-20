Ünlüleri 70 milyon TL dolandırıp kaçtı! Firari yatçı için kırmızı bülten...
Bir bankayı dolandırıp yurt dışına kaçan Moris Algazi'nin, galerici Sinan Kandemir'i de yat satma bahanesiyle kandırıp 70 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. Algazi'den 2 yat almak için ödeme yapan Kandemir, parasını kaptırdığını anlayınca adliyeye koştu.
Ünlü bir bankayı 50 milyon Euro dolandırarak yurt dışına kaçan Moris Algazi'nin bu kez sosyeteye lüks araç satmasıyla bilinen SS Motors'un sahibi Sinan Kandemir'i de 2016'da dolandırdığı ortaya çıktı.
Tekne almak isteyen, aralarında teknik direktör Volkan Demirel'in de olduğu müşterileri yaklaşık 20 milyon Euro dolandırıp yurt dışına kaçan Moris Algazi, 2014'de finansal kiralama sözleşmesiyle Azimut 70 marka yat kiralamış ancak, borcunu ödemeyince şirket sözleşmeyi iptal ederek yatı geri istemişti.
Yat teslim edilmeyince Algazi hakkında 'Güveni Kötüye Kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. Moris Algazi'nin ağına düşen Sinan Kandemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede Algazi'nin 1994 yılından beri yat işiyle uğraştığını, Türkiye temsilciliğini yaptığı için 2 adet yat almaya karar verdiğini söyledi. Moris Algazi ile görüşen Kandemir, 2 milyon Euro (günümüzdeki değeri 70 milyon Türk lirası) vererek yatları satın aldı. Ancak iddiaya göre Algazi yatların iç kısmında birtakım çalışmalar yapılacağını bu nedenle şimdi teslimatın gerçekleşmeyeceğini söyledi.
AYNI YATI 3 KİŞİYE DAHA SATTI
Aradan geçen zamana rağmen halen yatlarını alamayan ünlü işadamı Concept Marine'ye giderek durumu öğrenmek istedi. Gittiğinde Moris Algazi'nin piyasayı toplamda 50 milyon Euro dolandırdığını öğrendi.
Kendisinin de dolandırıldığını ifade eden Kandemir, Algazi'den şikâyetçi oldu. Kandemir ifadesinin devamında satın aldığı yatın 3 ayrı kişiye daha satıldığını, yatların motor ve gövde numarasının değiştirilerek bu eylemin gerçekleştirildiğini belirtti.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Moris Algazi hakkında, 'Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Yürüttüğü Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.
10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Şüphelinin firari olması üzerine mahkeme tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
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