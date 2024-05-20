Ünlüleri 70 milyon TL dolandırıp kaçtı! Firari yatçı için kırmızı bülten...

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Moris Algazi hakkında, 'Tacir Veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Yürüttüğü Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak. Şüphelinin firari olması üzerine mahkeme tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.