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Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar

Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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