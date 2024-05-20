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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan "MT/ HISTRIA ATLAS" adlı tanker kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.

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