Tokat'taki patlamayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki şüpheliler Turgay Ö. ve İsmail G'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanırken iki şahıs da tutuklandı.
İki şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Turgay Ö. ve İsmail G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada "18 Mayıs Cumartesi akşamı Erbaa ilçesi, Karayaka beldesinde bulunan bağ evine bomba düzeneği kurarak patlamasına sebebiyet verdiği yönünde haklarında kuvvetli şüphe bulunan ve gözaltına alınan İsmail G. ve Turgay Ö. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir, olaya ilişkin ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
İlçede, Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evinde 18 Mayıs'ta bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından Samsun Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları araçtaki 2 kişiyi gözaltına almış, şüpheliler Tokat'a getirilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız
- A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu
- Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
- Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...
- 20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...
- Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?