Temel kazısında el ve ayakları bağlı, toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Polis, kadını öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kadının cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını taramaya başladı.

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