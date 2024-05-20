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Osmaniye'de facia! 2 işçi yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Osmaniye’de facia! 2 işçi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de, bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi.

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