Tabutuna gelinlik örtülen sağlık personeli Nazife Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli Nazife Çelebi, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Çelebi'nin acı haberi ailesi başta olmak üzere sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.