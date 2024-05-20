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Eğirdir Gölü kenarında el bombaları bulundu

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Eğirdir Gölü kenarında el bombaları bulundu

Isparta'daki Eğirdir Gölü sahilinde el bombaları bulundu. Gölün çevresinde 24 saat nöbet tutmaya başlayan polis ekipleri plajı girişe kapattı.

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