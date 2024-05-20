İstanbul’da Kurban Bayramı hazırlığı! Çadırlar kurulmaya başlandı

Yaklaşık 3 bin adet büyükbaş, 2 bin adet küçükbaş hayvanın buraya gelmesini bekliyoruz. Haziran ayı başından itibaren kurbanların alana gelebilecek gibi hazırlık yapıyoruz. Besicilerden dezenfeksiyon belgesi, şehirler arası sevk raporu ve kurbanlar ile ilgili yaşını beslendiği bölgeyi gösteren belgelere bakıyoruz. Vatandaşların sağlıklı bir kurban alabilmeleri için öncelikle düzgün bir yerden satın almaların gerekiyor. Belgeleri tam olan üreticiden ve pazardan almaları gerekiyor. Bizim pazarımızda evrakları eksik olan hiçbir hayvanı almadığımız için güvenle buradan alabilirler" dedi.