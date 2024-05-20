Süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle sevk edildi

Silvan ilçesinde S.B.Ç., annesinin kaynattığı ve soğuması için yere bıraktığı kazandaki süte düştü. Göğüs ve sol bacağında ikinci derece yanıklar oluşan S.B.Ç., çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.