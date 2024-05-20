Süt kazanına düşen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle sevk edildi
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde süt kazanına düşen 2 yaşındaki S.B.Ç. isimli erkek çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Diyarbakır'a acil sevki istenen S.B.Ç. için, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı.
S.B.Ç., helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin helikopter pistinde bekleyen sağlık ekibine teslim edildi. Ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen S.B.Ç., yanık ünitesinde tedaviye alındı.
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