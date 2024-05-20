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2 arkadaşın feci sonu! Yaktıkları soba ölüm getirdi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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2 arkadaşın feci sonu! Yaktıkları soba ölüm getirdi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde tersanede özel olarak yaptırıp, teslim almak üzere geldikleri teknede geceyi geçiren Faik Kırcı (44) ve arkadaşı Murat Beycan (35), makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yakıp uyuyunca karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kırcı ve Beycan hayatını kaybetti.

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