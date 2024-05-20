Balıkesir-İzmir yolunda katliam gibi kaza! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı... 3 ölü, 1 yaralı

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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