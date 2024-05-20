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Balıkesir-İzmir yolunda katliam gibi kaza! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı... 3 ölü, 1 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Balıkesir-İzmir yolunda katliam gibi kaza! Yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı... 3 ölü, 1 yaralı

Balıkesir-İzmir yolunda bir otomobil yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kamyon çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda bir otomobil kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı.

Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı.

İlk belirlemelere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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