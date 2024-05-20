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Siirt'te park halindeki midibüs yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Siirt’te park halindeki midibüs yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı

Siirt'te park halinde bulunan bir midibüs yokuş aşağı kayarak 9 araca birden çarptı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, inceleme başlatıldı.

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