Bulaşık tableti yerine bunu kullanın! Hem ekonomik hem doğal...

KARBONAT TUZ KARIŞIMI

Bulaşık yıkarken kullanabileceğiniz bir diğer doğal çözüm ise karbonat ve tuz karışımıdır. Bir ölçü karbonatı bir ölçü tuz ile karıştırarak bulaşık makinesinin deterjan bölümüne ekleyebilirsiniz. Karbonat, kir ve lekeleri çözerken, tuz suyun sertliğini azaltarak cam eşyalar üzerinde birikme yapmasını engeller. Bu basit ama etkili karışım, bardaklarınızı çizilmelerden koruyarak daha uzun süre yeni gibi kalmasını sağlar.