Bulaşık tableti yerine bunu kullanın! Hem ekonomik hem doğal...
Geleneksel bulaşık tabletleri, bazen cam eşyalar üzerinde çiziklere neden olabilir, bu da bardaklarınızın ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle, bardaklarınızı korumak ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak için doğal alternatifler düşünebilirsiniz. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz birkaç temizlik önerisi...
Hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran bulaşık makinelerinde kullanılan tabletlerin sağlık ve çevre üzerindeki potansiyel zararları tartışma konusu oluyor. Bulaşık makineleri için özel olarak üretilen tabletler, bulaşıkların temizlenmesi için oldukça etkili olsa da, eşyalarınızın çizilmesine sebep olabilir. İşte bütçenizi koruyan temizlik tüyosu...
SİRKE VE LİMON
Ev yapımı bulaşık deterjanı için mükemmel bir seçenek, sirke ve limon suyunun birleşimidir. Sirke, kireç çözücü özelliğiyle bilinirken, limon suyu ise yağ çözücü güce sahiptir. Bir litre suya yarım su bardağı sirke ve dört yemek kaşığı limon suyu ekleyerek bu karışımı hazırlayabilirsiniz. Bu çözüm, bardaklarınızı nazikçe temizlerken parlaklık kazandırır ve çizilme riskini azaltır.
KARBONAT TUZ KARIŞIMI
Bulaşık yıkarken kullanabileceğiniz bir diğer doğal çözüm ise karbonat ve tuz karışımıdır. Bir ölçü karbonatı bir ölçü tuz ile karıştırarak bulaşık makinesinin deterjan bölümüne ekleyebilirsiniz. Karbonat, kir ve lekeleri çözerken, tuz suyun sertliğini azaltarak cam eşyalar üzerinde birikme yapmasını engeller. Bu basit ama etkili karışım, bardaklarınızı çizilmelerden koruyarak daha uzun süre yeni gibi kalmasını sağlar.
Malzemeler
- 3 çay kaşığı karbonat
- 4 damla sıvı bulaşık deterjanı
- Elma sirkesi
Kirli bulaşıklarınızı makineye dizdikten sonra tablet kısmına karbonatı, sıvı bulaşık deterjanını ve kapağın alacağı kadar elma sirkesini koyup kapağı kapatın. Bulaşıklarınız yıkandıktan sonra eskisinden daha parlak olacak.
Bu alternatifler, kimyasal içermeyen ve çevre dostu seçeneklerdir. Böylece, doğal temizlik çözümleri kullanarak hem evinizde sağlıklı bir ortam yaratmış olursunuz, hem de bulaşıklarınızı uzun vadede korumuş olursunuz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız
- A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu
- Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
- Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...
- 20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...
- Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?
- GS FB DERBİ MAÇI BEINSPORTS CANLI İZLE | 19 Mayıs Pazar Galatasaray Fenerbahçe maçı full HD, 4K, kesintisiz, şifresiz seyret
- Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?