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Mudurnu'da Bizans dönemi kalıntısı bulundu! Bölge artık sit alanı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Mudurnu’da Bizans dönemi kalıntısı bulundu! Bölge artık sit alanı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, köye su deposu için yapılan kazı sırasında Bizans dönemine ait tarihi mezarın bulunduğu alan, 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

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