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Fatih'te başı boş maymunu gören şaşkına döndü! O anlar kamerada

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Fatih’te başı boş maymunu gören şaşkına döndü! O anlar kamerada

İstanbul Fatih'te maymunu bir evin penceresinde maymun görüldü. Vatandaşların şaşkına döndüğü anlarda maymunu görenler cep telefonlarıyla  anları kayda alırken bazıları ise yakalamaya çalıştı.

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