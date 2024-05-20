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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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