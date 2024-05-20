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Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu AFAD ve JAK kurtardı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Ardahan’da vadi yamacında mahsur kalan koyunu AFAD ve JAK kurtardı

Ardahan'da vadi yamacında mahsur kalan koyunu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.

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