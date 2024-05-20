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Çekmeköy'de trafikte "makas atan" sürücüye para cezası

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Çekmeköy’de trafikte makas atan sürücüye para cezası

Çekmeköy'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren aracın sürücüsüne 7 bin 819 lira para cezası verildi.

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