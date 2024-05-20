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Rafting Nehir Rehberliği Kursu Kayseri’de yapılacak

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Rafting Nehir Rehberliği Kursu Kayseri’de yapılacak

Rafting Nehir Rehberliği Kursu 27 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak. Kurs 20 kişiyle sınırlı olacak. Başvuruların tamamlanmasından sonra 20 kişilik katılımcı listesi Türkiye Kano Federasyonu’nun resmi sitesinden yayınlanacak.

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