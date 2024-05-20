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"Pes" dedirten dolandırıcılık! Sahte genç kız profili açtılar: 4 kişiyi 609 bin lira dolandırdılar

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Pes dedirten dolandırıcılık! Sahte genç kız profili açtılar: 4 kişiyi 609 bin lira dolandırdılar

Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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