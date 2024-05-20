Ankara'da inşaatta dehşet anlar! Vinç halatı koptu 2 kişi öldü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, devam eden inşaat yerinde vinç halatının kopması sonucu üzerine tahta düşen inşaat işçisi Sıddık Küçükşahin ve 24 yaşındaki oğlu Vefa Küçükşahin feci olayda can verdi. Olaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi, 2515'inci Caddede devam eden bir firmaya ait iş yeri inşaatında meydana geldi. Vinçle inşaata tahta taşınırken, halat koptu. Vinçten düşen tahtalar inşaatta çalışan Sıddık Küçükşahin ile oğlu Vefa Küçükşahin'in üzerine düştü.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 7 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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