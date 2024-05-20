Başakşehir’de silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı: 1’i ağır 2 yaralı var

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Şüpheliler olay yerinden araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sırasında mermilerden biri ise bir dükkanın camından içeri girip elektrik panosuna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.