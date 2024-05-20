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Başakşehir’de silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı: 1’i ağır 2 yaralı var

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
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Başakşehir’de silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı: 1’i ağır 2 yaralı var

Başakşehir’de akşam saatlerine doğru korku dolu anlar yaşandı. Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda 2 şahıs, husumetlileri olduğu öğrenilen 2 kişiye kurşun yağdırdı. Saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralanırken polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Gökçeada Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.A ve S.A. kaldırımda sohbet ettikleri sırada husumetlileri araç ile önlerinde durdu.

HUSUMETLİLER KURŞUN YAĞDIRDI

Araçtan çıkan 2 kişi, V.A ve S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında araçla gelen 2 kişiden 1'i silahını çıkarıp ikiliye ateş etmeye başladı.
Açılan ateş sonucu V.A. bacağından, S.A. ise karnına, omzuna ve bacağına isabet eden mermiler ile ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Şüpheliler olay yerinden araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Saldırı sırasında mermilerden biri ise bir dükkanın camından içeri girip elektrik panosuna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

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