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Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi

Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Kars’ta polis çok sayıda silah ele geçirdi

Kars’ta polis çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 8 kişi gözaltına alındı. 8 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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