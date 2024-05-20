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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Hayati Okumuş (50) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaza, Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. Medikent Hastanesi yönünden Taşköprü istikametine giden Hayati Okumuş yönetimindeki 39 ACJ 261 plakalı motosiklet, kent ormanı sapağında, karşı yönden gelen A.Ö.'nün kullandığı 39 LZ 176 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Okumuş, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Okumuş'u, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Okumuş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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