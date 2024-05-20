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Kamuyu zarara uğratanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Kamuyu zarara uğratanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Elazığ'da 5 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi aracılığıyla kamuyu zarara uğratan 15 şüpheli, gözaltına alındı.

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