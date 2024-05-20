Çok sayıda ili sağanak yağış vuracak! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! Kuvvetli toz taşınımına dikkat...

TOZ TAŞINIMI YAŞANACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.