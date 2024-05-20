Çok sayıda ili sağanak yağış vuracak! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Kuvvetli toz taşınımına dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağını ve çok sayıda ilde toz taşınımı yaşanacağının altını çizdi. Ayrıca kuvvetli rüzgar konusunda da uyarı yapılırken vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedilirken, toz taşınımı konusunda da çok sayıda il için uyarı yapıldı.
TOZ TAŞINIMI YAŞANACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
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