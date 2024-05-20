Yüz yıllardır yanan taş! Hatay’daki bu taşın sırrını kimse çözemiyor





"BU KÖYDE HİÇ KİMSE YANAN TAŞIN NE ZAMAN YANMAYA BAŞLADIĞINI BİLMEZ"

Kurtbağı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Kale, "Bu köyde hiç kimse yanan taşın ne zaman yanmaya başladığını bilmez. Buranın Roma İmparatorluğu'ndan beri yandığı söylenir.