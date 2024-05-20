Yüz yıllardır yanan taş! Hatay'daki bu taşın sırrını kimse çözemiyor
Hatay Amanos Dağı eteğinde bulunan ve "yanan taş" olarak bilinen yer büyük ilgi çekiyor. Bölge sakinleri taşın ne zamandan beri yandığını kimsenin bilmediğini ifade ederken, efsaneye göre ateşin Roma İmparatorluğu'ndan beri sürdüğü belirtildi.
Bölge halkı tarafından keşfedilen yanan taş yıllar geçtikçe vatandaşlarda merak uyandırmaya devam ediyor.
Yer altından sızan gazdan dolayı yıllardır yanmaya devam ettiği düşünülen taş sık sık ziyarete uğruyor.
"BU KÖYDE HİÇ KİMSE YANAN TAŞIN NE ZAMAN YANMAYA BAŞLADIĞINI BİLMEZ"
Kurtbağı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Mustafa Kale, "Bu köyde hiç kimse yanan taşın ne zaman yanmaya başladığını bilmez. Buranın Roma İmparatorluğu'ndan beri yandığı söylenir.
Benim rahmetli nenem 8 yaşında buraya gelmiş, ben ondan duymuştum bu yanan taşın hikayesini.
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