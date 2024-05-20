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Çorum'da derbi sonrası kan aktı!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Çorum’da derbi sonrası kan aktı!

Son dakika haberine göre Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi bıçakla yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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