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Malatya'da 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Malatya’da 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da tırda 5 milyon 410 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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