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Yolcu gemisi "L'austral" Alanya Limanı'na demirledi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Yolcu gemisi L’austral Alanya Limanı’na demirledi

Fransa bayraklı "L'austral" adlı kruvaziyer, 214 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. "L'austral", akşam Kuşadası'na hareket edecek.

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