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Adana'da kahreden olay! Nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Adana’da kahreden olay! Nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'da girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu. Sudan çıkartılan Güneş'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü

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