20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bursa merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
Bursa merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda polis, 8 ilde 9 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemler için Bursa'ya getirildiği, A.K. ve Y.B'nin ise işlemlerin ardından Hakkari ve Bingöl'de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör