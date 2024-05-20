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Çanakkale'de korkunç olay! Toplu arı ölümleri

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024
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Çanakkale’de korkunç olay! Toplu arı ölümleri

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde toplu arı ölümleri yaşanıyor. Kendisine ait 80 kovan arının büyük bir bölümünün öldüğünü belirten İskender Yıldırım (47), "Benim gibi 10'dan fazla arıcının kovanları aynı durumda" dedi.

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