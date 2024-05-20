Adana'da acı olay! Serinlemek için girdi can verdi
Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan Yasin Güneş'in cansız bedeni yapılan çalışma sonucu bulundu. Güneş'in bölgede bulunan yakınları olay sonrası feryat edip fenalaştı.
Adana'da dün serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde kaybolan Yasin Güneş'in (18) cansız bedeni bulundu. Güneş'in yakınları, feryat edip fenalaştı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Örcün Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kamp alanına giden Yasin Güneş, serinlemek için Seyhan Nehri'ne girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla kısa sürede bölgeye sağlık ve Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Durumu öğrenip, bölgeye gelen Güneş'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Polisler, Güneş'in yakınlarını teselli etti.
Havanın kararmasıyla durdurulan arama çalışması, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Botla tekrar suya açılan dalgıç polisler, Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Yakınları, kıyıya çıkarılan Güneş'in cesedini görünce feryat edip, fenalaştı. Yakınlarından biri Güneş'in cesedine sarılarak, gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güneş'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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