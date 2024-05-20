Adana’da acı olay! Serinlemek için girdi can verdi

Havanın kararmasıyla durdurulan arama çalışması, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Botla tekrar suya açılan dalgıç polisler, Güneş'in cansız bedenine ulaştı. Yakınları, kıyıya çıkarılan Güneş'in cesedini görünce feryat edip, fenalaştı. Yakınlarından biri Güneş'in cesedine sarılarak, gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Güneş'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN