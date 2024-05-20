20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya'da feci kaza! 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
Antalya’da feci kaza! 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı...

Antalya Korkuteli'ne gelen Levent Durmaz idaresindeki 07 VB 888 plakalı otomobil takla atması sonucu tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlanırken, araç içinde bulunan Şebiha Durmaz (3) Fatma Yarbaşı (65) yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Yarbaşı ve Durmaz otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör